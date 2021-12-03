الدفاع المدني ينقذُ مواطناً علق في وادٍ بذوق مكايل

أنقذت فرق الإنقاذ في مركز الدفاع المدني في جونية، مساء اليوم، وبعد جهود بذلتها على مدى ساعات، مواطنا كان يقوم برحلة مشي في احدى الاودية الوعرة في ذوق مكايل - كسروان حيث واجه ظروفا قاهرة استدعت ان يستنجد بالدفاع المدني الذي عملت عناصره على سحب المواطن من منحدر شاهق كان قد علق فيه.واستدعى تنفيذ المهمة استعمال حبال الانقاذ للتمكن من سحبه وتم إيصاله إلى مكان آمن وهو بصحة جيدة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".