وزير الثقافة جال في معرض الكتاب العربي 6 في صور

جال وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بعد ظهر اليوم في معرض الكتاب العربي السادس الذي تقيمه "جمعية هلاصور الثقافية الاجتماعية"، في مركز باسل الاسد الثقافي في صور، ويستمر حتى العاشر من كانون الاول 2021.

وكان في استقبال المرتضى الكاتب الدكتور عماد سعيد ممثلا الجمعية ولجنة المعرض. وقد جال المرتضى ووفد ضم رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، ووفدا من "حركة امل" ضم المسؤول الثقافي في اقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي والمسؤول الاعلامي في الاقليم علوان شرف الدين ، نائب المسؤول التنظيمي لشعبة صور للحركة ابو احمد خباز وباسم عباس رئيس الحركة الثقافية في لبنان، إضافة إلى شخصيات رسمية وشعبية وفاعليات ثقافية وإجتماعية حضرت لاستقبال الوزير في معرض الكتاب.وتفقد المرتضى اجنحة المعرض ومنها "جناح فلسطين" والعباسية واقلام جنوبية و"هلا صور" وصالون الكتب في حضور ممثل دار الفقيه احمد فقيه، واطلع على محتويات المعرض وتسلم كتاب هدية الدكتور عماد سعيد بعنوان "بصمات في الذاكرة - يوميات اسير لبناني محرر من السجون الصهيونية".كذلك تسلم وزير الثقافة عدداً من اصدارات كتب من الجنوب وجناح فلسطين، شاكراً لسعيد ولهلا صور هذه المبادرة، ومشيداً بالمعرض.وكانت للمرتضى كلمة امام الحضور حيا فيها صور "مدينة الحرف والامام الصدر والعيش المشترك، والوحدة الوطنية"... كما وحيا رئيس مجلس النواب نبيه بري، واشاد بمواقفه الوطنية ومحبته لصور واهلها، شاكرا لحسن دبوق ولاتحاد بلديات صور وبلدية صور حفاوة الاستقبال.