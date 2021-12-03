درويش: استقالة قرداحي نزعت فتيل الأزمة بين لبنان والخليج العربي

اعتبر النائب علي درويش أنّ "ما حدث اليوم من استقالة لوزير الاعلام جورج قرداحي، نزع فتيل الأزمة التي استجدت بين لبنان والخليج العربي"، وقال: "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عمل ليكون هناك بادرة إيجابية تفتح كوة في هذه الأزمة المستجدة وإعادة العلاقات الطبيعية التي حكمت لبنان مع الخليج العربي لعقود".

وفي حديث عبر قناة "الجزيرة"، قال درويش: "من يحرص على لبنان في هذه المرحلة عليه ان يحفظ الحد الأدنى من التوازن الداخلي بحيث لا يكون هنالك تصعيد على المستوى الداخلي، وحكومة الرئيس ميقاتي حريصة على أن يكون هنالك اعادة لما انقطع من العلاقات العربية".