لبنان

تحضيرات لدفع نصف راتب

Lebanon 24
03-12-2021 | 17:06
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تتحدث دوائر في المالية عن تحضيرات تجري لدفع نصف راتب ومنحة للموظفين والمتقاعدين، قبل 20 ك1، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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