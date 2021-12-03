لبنان

خطورة التطبيقات في سحب الدولارات

Lebanon 24
03-12-2021 | 17:17
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ثبت لمراقبين خطورة الدور الذي تلعبه التطبيقات في سحب الدولارات من أيدي الجمهور في عملية هبوط سريع وارتفاع أسعار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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