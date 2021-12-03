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لبنان
جلسة لمجلس النواب الثلاثاء
Lebanon 24
03-12-2021
|
18:24
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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