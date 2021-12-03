لبنان

دوريات مكثفة للجيش وقوى الأمن في طرابلس

Lebanon 24
03-12-2021 | 18:39
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شهدت معظم شوارع منطقة طرابلس مساء اليوم، دوريات مكثفة للقوى الامنية والجيش بالاضافة لحواحز متنقلة وذلك لمكافحة عمليات السلب العشوائية وترويج المخدرات، وفق ما ذكر مراسل "لبنان ٢٤" في طرابلس.
كما نفذت القوى الامنية مداهمات خاطفة على عدة اماكن يشتبه فيها بتواجد مروجي وموزعي المخدرات والحبوب المخدرة وخاصةً بعض المقاهي حيث تم توقيف عدد من المشتبه بهم كما تم ضبط كميات من المخدات مع المروجين.
وتأتي هذه الحملة بعد الانتشار الكبير للمخدرات بين الشبان في المدينة وارتفاع عمليات السرقة والقتل.
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