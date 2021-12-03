عملية سلب بقوّة السلاح في الميناء



أقدم شخصان مجهولان على سلب المواطن "حسن ك." بعد الاعتداء عليه بقوة السلاح في الميناء طرابلس.

وأشارت المعلومات إلى أنهما اقتربا من سيارته وسلبا منه محفظته وهاتفه بعد ضربه وفرّا الى جهة مجهولة.