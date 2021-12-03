مَن سمّى فرنجية وزيراً جديداً للاعلام؟

ذكرت "اللواء" ان "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي، وحلفاءه في 8 آذار، لا سيما الرئيس نبيه برّي انه سمى المحامي وضاح الشاعر عضو المكتب السياسي في تيّار المردة وزيرا، مكان وزير الإعلام المستقيل".لكن مصدرا مطلعا اعرب عن مخاوفه من بروز اعتراض من قبل فريق بعبدا والنائب باسيل، لحسابات سياسية ومناطقية وانتخابية.