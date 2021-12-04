لبنان

خبر سارّ من وزير البيئة حول رفع النفايات

Lebanon 24
04-12-2021 | 01:15
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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين اليوم "أن متعهدي رفع النفايات إستأنفوا عملهم صباحاً بعد نقاشات طويلة معهم في اليومين الماضيين حول عقودهم مع مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت خاصة لجهة تعديل قيمة أجور العمال، وهذا حق لهم مع التضخّم الحاصل وكذلك كلفة المحروقات"، ونشر ياسين على "تويتر" صورة لإحدى شركات الشركة المتعهدة وهي ترفع النفايات وأرفقها بتعليق "اليوم تفادينا تفاقم المشكلة".

وأوضح وزير البيئة أنه "بالتوازي تعمل الوزارة لحل مستدام مبني على مبادىء الادارة المتكاملة للنفايات واعتماد التخفيف من المصدر وتطبيق اللامركزية والنزاهة في ادارة القطاع"، مشيراً إلى "أننا نحضّر لورشة تشريعية ولتطوير البنى الموجودة ،حيث أن بعض المنشآت مدمّر منذ انفجار المرفأ، بالتعاون مع المانحين ولتعزيز دور البلديات".

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