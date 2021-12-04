لبنان

كورونا يخطف وجها رياضيا بارزا في لبنان (صورة)

Lebanon 24
04-12-2021 | 01:20
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توفي المدرب الوطني لمنتخب لبنان سابقا والمدير الفني لنادي شباب الساحل محمد حمود متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".
 
وقد نعت الصفحة الرسمية لرابطة جمهور نادي شباب الساحل حمود عبر "فيسبوك".
 
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لبنان

رياضة

كورونا

محمد حمود

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