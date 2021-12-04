هذه البلدة من دون إنترنت منذ ايام عدّة!

‏يعاني مشتركو خدمة DSL اوجيرو في بلدة فنيدق والجوار من توقف خدمة الانترنت منذ عدة ايام بشكل كامل، مما انعكس الامر سلبا على طلاب المدارس والجامعات في تلك البلدات الذين يتابعون تعليمهم عن بعد، وفق مندوبة "لبنان 24".وناشد الاهالي المعنيين التحرك لدى اوجيرو لحثهم على معالجة العطل في أسرع وقت ممكن