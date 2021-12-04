لبنان

مناكفات نيابية تهدد بـ"تطيير مدرسة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2021 | 01:50
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يتردد في اوساط أهالي المتن الاوسط أن مشروع بناء مدرسة جديدة في بلدة مزرعة يشوع  مهدد بالتوقف نتيجة "مناكفات نيابية".
وفي المعلومات " ان  النائب الياس بو صعب ،كان زار خلال  توليه وزير التربية ، مدرسة البلدة  الرسمية و اطلع على واقعها  المزري، بعد تقرير تلفزيوني اظهر ان التلامذة يدرسون في عرف  كانت تستعمل كمدافن قديمة. وقد وعد ابو صعب الاهالي بالعمل على تأمين  ما يلزم لبناء مدرسة جديدة نموذجية .وبعد تأمينه الاموال اللازمة من منظمة اليونيسف، استحصل  على مرسوم قبول هبة من  مجلس الوزراء ، وحين وصل الملف الى التلزيم للبدء بالعمل، تبين ان ضغوطا مورست على المجلس البلدي للتراجع عن الموافقة على الترخيص الممنوح لبناء المدرسة".
وفي المعلومات ايضا  "فان المعنيين في وزارة التربية أبلغوا وفدا مشتركا من المجلس البلدي ووقف البلدة انه في حال تراجعت البلدية عن الموافقة على الترخيص فان الاموال  المرصودة لبناء المدرسة  ستذهب لمشروع اخر وستخسر مزرعة يشوع بناء مدرسة نموذجية". 
مصادر معنية اشارت الى "مسؤولية مباشرة لاحد النواب في عرقلة المشروع عبر مدير مكتبه الذي تواصل  مع الاهالي وابلغهم ان النائب ينتظر الحصول على المستندات التي  تثبت ان الاموال مؤمنة، محاولا الايحاء ان  توقيع رئيس البلدية ربما لم يعد صالحا بالنسبة للترخيص".
وفي اتصال مع " لبنان ٢٤" اكتفى مصدر في المجلس البلدي بالقول" هناك تريث في التنفيذ بانتظار استكمال بعض الاتصالات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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