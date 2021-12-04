لبنان

سعر الجنارك "طاير طاير"... الكيلو بمليون و100 ألف (صور)

Lebanon 24
04-12-2021 | 01:58
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انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكيلو الجنارك، الذي تراوح سعره في محلات الخضار بين مليون و50 الفا ومليون و100 الف ليرة لبنانية.
 
 
 
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