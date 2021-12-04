لبنان

الأمطار الغزيرة عائدة غدا... عواصف رعدية وثلوج ورياح قوية!

Lebanon 24
04-12-2021 | 02:11
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يؤثر طقس مستقر على لبنان يستمر لغاية ظهر يوم غد الأحد قبل ان يتحول الى غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية وثلوج على الجبال ورياح قوية لبضع ساعات ليعود ويستقر يوم الاثنين. 

تفاصيل طقس اليوم السبت: 

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٢ درجة بقاعا بين ٤ و١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٣ درجة
٢- الجو: غائم بسحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلا - ٧٠-٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مستقر قبل الظهر بينما تؤثر كتل رطبة على لبنان بعد الظهر ويتحول معها الطقس الى ممطر بغزارة في بعض المناطق مع عواصف رعدية ورياح جنوبية غربية قوية ٣٠ الى ٦٠ كم/س فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠ متر ويعود ويتحسن الطقس فجر الاثنين، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٣ و٢٠ درجة وبقاعا بين ٤ و١٤ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٦ و١٢ درجة.

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٤ و٢١ درجة وبقاعا بين ٤ و١٧ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٨ و١٦ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.
المصدر: ال بي سي
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