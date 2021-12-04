إبتكار جديد لسارقي كابلات الكهرباء... هذا ما فعلوه ليلاً

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا ليلاً على سرقة كابلات الكهرباء في منطقة كرم زبدين نطاق بلدية الهيشة في وادي خالد العكارية للمرة الرابعة على التوالي. وقد ابتكر السارقون طريقة جديدة بسرقاتهم حيث عملوا على ربط العامود بالمركبة التي كانوا يستقلونها وأسقطوه أرضاً وقطّعوا الإسلاك الكهربائية ولاذوا بالفرار الى جهة مجهول.