إليكم تفاصيل إعلان تطويب الأبوين الشهيدين ليونارد ملكي وتوماس صالح

دعا رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري الإعلاميّات، الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي للإعلان عن تطويب الأبوين الشهيدين ليونارد ملكي وتوماس صالح وهما من بعبدات ومن الأخوة الكبوشيّين في حضور السفير البابوي في لبنان سيادة المطران جوزف سبيترّي والنائب الرسولي لطائفة اللاتين في بيروت سيادة المطران سيزار أسيان، وذلك نهار الأربعاء ٨ كانون الأوّل الجاري، الساعة ١٠:٣٠ صباحاً في المركز الكاثوليكي للإعلام في جل الديب.وسيتم خلال المؤتمر تلاوة مرسوم روما والإعلان عن برنامج النشاطات المقررة لإحياء هذا الحدث.