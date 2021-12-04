سفيرة لبنان في قبرص تقيم حفل عشاء على شرف الراعي

أقامت سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل وزوجها السفير رامز دمشقية، حفل عشاء في دارة السفير بنيقوسيا، على شرف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى قبرص لمواكبة زيارة البابا فرنسيس.