أعلنت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "ضبطت عمال وآليات أحد المتعهدين خلال سرقتهم الرمول والبحص من ضفاف بحيرة القرعون، والتي تتجمع بفعل انخفاض منسوب البحيرة، وقد اتخذت المصلحة الاجراءات القضائية أمام مخفر القرعون، وهي تشدد على حجز الآليات والزام المتعهد إصلاح الوسط البيئي".