فقدان مواطن في عاليه

فقد المواطن حسان مهنا ابو حمدان عند الخامسة من عصر يوم أمس، بينما كان أمام بناية عائدة له في مدينة عاليه حي الوطى، وقد ادعى ذووه امام مخفر درك عاليه، كما تم إبلاغ الجهات الامنية المعنية، وناشدوا وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي التدخل لمعرفة مصيره.