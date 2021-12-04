لبنان

حفاظًا على ضميرها...شركة تجارية معروفة تتوقف عن بيع منتجاتها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-12-2021 | 05:30
A-
A+
Doc-P-893431-637742177140983933.jpg
Doc-P-893431-637742177140983933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم أن إحدى الشركات التجارية وبعد وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 25 ألف ليرة للدولار الواحد أعلمت مندوبيها بالتوقف عن البيع للمحلات لتغيّر أسعارها، إلا أن عدم استقرار الدولار بشكل كبير ومعاودة انخفاضه في الأيام الأخيرة أجبر هذه الشركة على الاستمرار بالتوقف عن المبيع في السوق لتعاود تخفيض أسعارها حرصًا منها على صدقيتها  وضميرها وشعورًا بحس المسؤولية تجاه المواطن الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، بالرغم من أن التوقف عن البيع يضر بمصلحتها.
ويأتي توقف الشركة عن بيع منتجاتها إلى حين تصحيح الأسعار في ظل استمرار بعض التجار ببيع السلع على السعر المرتفع.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2021-12-04
13:36 | 2021-12-04
11:54 | 2021-12-04
15:03 | 2021-12-04
14:13 | 2021-12-04
14:01 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website