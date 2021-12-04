حفاظًا على ضميرها...شركة تجارية معروفة تتوقف عن بيع منتجاتها

علم أن إحدى الشركات التجارية وبعد وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 25 ألف ليرة للدولار الواحد أعلمت مندوبيها بالتوقف عن البيع للمحلات لتغيّر أسعارها، إلا أن عدم استقرار الدولار بشكل كبير ومعاودة انخفاضه في الأيام الأخيرة أجبر هذه الشركة على الاستمرار بالتوقف عن المبيع في السوق لتعاود تخفيض أسعارها حرصًا منها على صدقيتها وضميرها وشعورًا بحس المسؤولية تجاه المواطن الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، بالرغم من أن التوقف عن البيع يضر بمصلحتها.ويأتي توقف الشركة عن بيع منتجاتها إلى حين تصحيح الأسعار في ظل استمرار بعض التجار ببيع السلع على السعر المرتفع.