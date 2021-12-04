أشكال السرقات متعددة...هذا ما سرقوه من إحدى السيارات في صيدا (صورة)

في ظل تواصل السرقات في مختلف المناطق اللبنانية وتعدد أشكالها، أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا على سرقة إطارات سيارة في منطقة الفوار صيدا وفروا إلى جهة مجهولة.