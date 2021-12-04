لبنان

أشكال السرقات متعددة...هذا ما سرقوه من إحدى السيارات في صيدا (صورة)

Lebanon 24
04-12-2021 | 05:22
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في ظل تواصل السرقات في مختلف المناطق اللبنانية وتعدد أشكالها، أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا على سرقة إطارات سيارة في منطقة الفوار صيدا وفروا إلى جهة مجهولة.
 
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