إجراءات أمنية جديدة لمصرف لبنان في صيدا...هذا ما قام به

استكمل فرع مصرف لبنان في صيدا تعزيز الإجراءات الأمنية في محيطه ووضع بلوكات إسمنتية عند مدخله الرئيسي حيث قامت رافعة بإنزالها أمام المصرف لمنع أي تعدٍ أو اقتحام المبنى أثناء الاحتجاجات الشعبية التي تقام أمام المصرف.