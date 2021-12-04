جمعية دفى تنظم حملتها السنويّة لجمع التبرّعات العينيّة في هذا التاريخ

تنظّم جمعية دفى حملتها السنويّة لجمع التبرّعات العينيّة بتاريخ 05/12/2021 في مركز حملة دفى كورنيش النهر، من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.

في هذا النهار سيقوم متطوّعو دفى باستلام التبرّعات وبفرز وتوضيب هذه المساعدات من أجل توزيعها في وقت لاحق على العائلات المتعفّفة المسجّلة لدى الجمعيّة.