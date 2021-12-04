لبنان

توضيح من بلدية مزرعة يشوع عن موضوع بناء مدرسة في البلدة.. هذا نصّه

Lebanon 24
04-12-2021 | 05:56
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توضيحاً للخبر الذي أورده "لبنان24" بشأن مدرسة مزرعة يشوع الرسمية، جاءنا من رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح البيان الآتي: 
 
"في موضوع ما يتم تداوله عن بناء المدرسة الرسمية في مزرعة يشوع يجب على البلدية ان توضح ما يلي : 
- إن البلدية استملكت عقارات خصصتها لبناء مدرسة رسمية منذ العام 2001 ووقعت كتاب تخصيص لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي مدته 3 سنوات ويجدد لـ3 سنوات أخرى. 
– أصدرت البلدية ترخيصاً أوليا لبناء المدرسة بتاريخ 17/6/2009، وانتهت مدة الترخيص ولم يتم البناء.
- قام الوزير السابق الياس أبو صعب بوضع حجر الأساس بتاريخ 1/7/2014 مع التأكيد على تأمين التمويل لبناء المدرسة وإلا سيقوم ببنائها على حسابه الخاص.
- كانت البلدية قد جددت عقد التخصيص بتاريخ 7/12/2013 لمدة 3 سنوات وأصدرت ترخيصاً جديداً للبناء ممول من منظمة يونيسف بتاريخ 21/9/2020".
وفي ما يلي صورة لبيان البلدية كاملاً:
 
 

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