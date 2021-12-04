توضيح من بلدية مزرعة يشوع عن موضوع بناء مدرسة في البلدة.. هذا نصّه

للخبر الذي أورده "لبنان24" بشأن مدرسة مزرعة يشوع الرسمية، جاءنا من رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح البيان الآتي: توضيحاًبشأن مدرسة مزرعة يشوع الرسمية، جاءنا من رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح البيان الآتي:

"في موضوع ما يتم تداوله عن بناء المدرسة الرسمية في مزرعة يشوع يجب على البلدية ان توضح ما يلي :

- إن البلدية استملكت عقارات خصصتها لبناء مدرسة رسمية منذ العام 2001 ووقعت كتاب تخصيص لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي مدته 3 سنوات ويجدد لـ3 سنوات أخرى.

– أصدرت البلدية ترخيصاً أوليا لبناء المدرسة بتاريخ 17/6/2009، وانتهت مدة الترخيص ولم يتم البناء.

- قام الوزير السابق الياس أبو صعب بوضع حجر الأساس بتاريخ 1/7/2014 مع التأكيد على تأمين التمويل لبناء المدرسة وإلا سيقوم ببنائها على حسابه الخاص.

- كانت البلدية قد جددت عقد التخصيص بتاريخ 7/12/2013 لمدة 3 سنوات وأصدرت ترخيصاً جديداً للبناء ممول من منظمة يونيسف بتاريخ 21/9/2020".

وفي ما يلي صورة لبيان البلدية كاملاً: