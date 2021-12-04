جبيل سترتدي حلة الميلاد

دعت بلدية جبيل وتحت شعار "إيد بإيد.. منحتفل بالعيد"، للمشاركة في صلاة تبريك مغارة الميلاد التي يترأسها سيادة المطران راعي ابرشية جبيل المارونية ميشال عون، وإضاءة الشجرة عند الشارع الروماني، وذلك يوم الأربعاء المقبل على وقع ترانيم ميلاديّة بصوت المرنّمة كارلا رميا.