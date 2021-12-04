لبنان

وثائق أمنية سلّمت لجهاز الاستقصاء في الشمال بهذا الجرم...والتحقيقات بدأت

Lebanon 24
04-12-2021 | 05:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وثائق أمنية سلّمت لجهاز الاستقصاء في الشمال بجرم قطع أشجار حرجية وقد باشرت الأجهزة بالكشف على الأحراج وفتحت تحقيقًا بالحادث.
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جهاز الاستقصاء

الشمال

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