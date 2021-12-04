وثائق أمنية سلّمت لجهاز الاستقصاء في الشمال بهذا الجرم...والتحقيقات بدأت

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وثائق أمنية سلّمت لجهاز الاستقصاء في الشمال بجرم قطع أشجار حرجية وقد باشرت الأجهزة بالكشف على الأحراج وفتحت تحقيقًا بالحادث.