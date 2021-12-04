لبنان

اتفاقية لدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في المجال الزراعي

Lebanon 24
04-12-2021 | 06:10
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أعلن نادي مالكي فيراري لبنان (FOCL) عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التراث الغذائي (Food Heritage Foundation - FHF)، وذلك في إطار السعي المشترك المستمر لدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس نادي مالكي فيراري لبنان باتريك أبو شقرا في بيان، إن هذه المبادرة الرائدة تأتي إنطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية المشتركة في ظل الظروق الاقتصادية والأجتماعية القاسية التي تمر فيها البلاد، وعبر وضع إمكانياتنا المتاحة وخبراتنا، لإيجاد بعض الحلول التي تمكن قطاعات وشرائح إجتماعية ومهن محددة من الصمود وكذلك التطور".
وأعلن ابو شقرا أن الإتفاقية الموقعة بين النادي ومؤسسة التراث الغذائي من شأنها تعزيز التعاون بين الفريقين لدعم مبادرات التنمية المستدامة، بهدف: 
- تمكين المزارعين المحليين من دعم سبل العيش الريفية.
- تعزيز السياحة البيئية والزراعة المستدامة وإحياء التراث الغذائي التقليدي. 
- خلق فرص للتدريب على ريادة الأعمال وورش العمل للطلاب والمزارعين والمنتجين. 
- المساهمة في تحقيق استدامة التنمية الريفية.
وأشار أبو شقرا إلى أن الإتفاقية تتضمن أيضاً مبادرات مختلفة، لعل ابرزها، ربط المنتجين الريفيين بالمستهلكين في الأسواق، إرشاد الطلاب والمنتجين الريفيين إلى ريادة الأعمال والإبتكار، تشجيع أنشطة السياحة البيئية، ربط رواد الأعمال بالمزارعين والمنتجين المحليين من خلال ورش عمل حول الإنتاج المستدام ، إشراك المجتمعات المحلية في دعم المطابخ المجتمعية ودعم صغار المنتجين.
ولفت أبو شقرا الى ان برنامج التعاون سيتضمن محورين. يدور المحور الأولى حول الأنشطة والأحداث التي تدعم صغار المزارعين والمنتجين. أما المحور الثاني فسيركز على دعم الطلاب ورجال الأعمال الشباب.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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