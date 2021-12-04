سفير الاتحاد الاوروبي يزور مركز العزم الثقافي

زار سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف مركز العزم الثقافي (بيت الفن) في طرابلس.وخلال جولته في أرجاء المركز استمع طراف لشرح مفصل عن مؤسسات العزم في طرابلس والشمال ونبذة مفصلة عن جمعية العزم والسعادة الاجتماعية منذ تأسيسها والخطة التنموية التي تنفذها في شتى المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.كما استمع أيضًا إلى عرض مفصل عن مجمع العزم التربوي والغاية التي أنشئ لأجلها ليكون نموذجًا يقتدى به من قبل المؤسسات التربوية.