لبنان

مكتب سلام ينفي تعيين نجل رئيس بلدية مستشارا له

Lebanon 24
04-12-2021 | 06:43
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نفى المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ما يتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي عن تعيين نجل رئيس بلدية شبعا السيد هلال صعب مستشارا له.
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امين سلام

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