مريم البسام تكشف: باسل العريضي "يُعاقب" من الدوتشيه فيله بسبب تغريدة.. ويُفصل من العمل!

#باسل_العريضي يعاقب من الدوتشيه فيله على تغريدة منذ العام ٢.١٤ ويتم الاستغناء عنه مع اخرين بتهمة معاداة السامية.
وللتلفزيون الالماني :ان باسل العريضي اصيب في اول غارة اسرائيلية في #عدوان_تموز وكاد يفقد حياته.
سجلوها عندكن كرمال التوازن والمهنية#معاداة_اسرائيل وليس السامية
— مريم البسام (@MariamAlbassam) December 4, 2021
#باسل_العريضي يعاقب من الدوتشيه فيله على تغريدة منذ العام ٢.١٤ ويتم الاستغناء عنه مع اخرين بتهمة معاداة السامية.
وللتلفزيون الالماني :ان باسل العريضي اصيب في اول غارة اسرائيلية في #عدوان_تموز وكاد يفقد حياته.
سجلوها عندكن كرمال التوازن والمهنية#معاداة_اسرائيل وليس السامية