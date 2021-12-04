مريم البسام تكشف: باسل العريضي "يُعاقب" من الدوتشيه فيله بسبب تغريدة.. ويُفصل من العمل!

كتبت مديرة الاخبار في قناة "الجديد" مريم البسام في تغريدة عبر حسابها على "تويتر: "باسل العريضي يعاقب من الدوتشيه فيله على تغريدة منذ العام 2014 ويتم الاستغناء عنه مع اخرين بتهمة معاداة السامية.وللتلفزيون الالماني: ان باسل العريضي اصيب في اول غارة اسرائيلية في عدوان تموز وكاد يفقد حياته. سجلوها عندكن كرمال التوازن والمهنية.معاداة اسرائيل وليس السامية".