لبنان

مريم البسام تكشف: باسل العريضي "يُعاقب" من الدوتشيه فيله بسبب تغريدة.. ويُفصل من العمل!

Lebanon 24
04-12-2021 | 07:06
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كتبت مديرة الاخبار في قناة "الجديد" مريم البسام في تغريدة عبر حسابها على "تويتر: "باسل العريضي يعاقب من الدوتشيه فيله على تغريدة منذ العام 2014 ويتم الاستغناء عنه مع اخرين بتهمة معاداة السامية. 
وللتلفزيون الالماني: ان باسل العريضي اصيب في اول غارة اسرائيلية في عدوان تموز وكاد يفقد حياته. سجلوها عندكن كرمال التوازن والمهنية. 
معاداة اسرائيل وليس السامية".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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