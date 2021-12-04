وزير الداخلية بحث مع محفوظ الواقع الاعلامي

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ وتم البحث في الواقع الاعلامي ودور المجلس في المراقبة والمتابعة.



والتقى وفدا من بلدة حجولا في قضاء جبيل، وتم عرض لشؤون إنمائية.