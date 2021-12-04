لبنان

وزير الداخلية بحث مع محفوظ الواقع الاعلامي

Lebanon 24
04-12-2021 | 07:23
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ وتم البحث في الواقع الاعلامي ودور المجلس في المراقبة والمتابعة.
 
والتقى وفدا من بلدة حجولا في قضاء جبيل، وتم عرض لشؤون إنمائية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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بسام مولوي

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