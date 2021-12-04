إقبال ضعيف على أخذ الجرعة الثالثة في مستشفى البتول في الهرمل

شهد مركز مستشفى البتول التابع للهيئة الصحية الإسلامية في اتحاد بلديات الهرمل، إقبالا ضعيفا من الأهالي، على أخذ الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لمن هم بعمر ال50 عاما وما فوق، الذي أطلقته وزارة الصحة العامة.ودعا مدير المركز كمال جعفر الأهالي في الهرمل إلى أخذ اللقاح ضد وباء كورونا، وخصوصا أن معدل الإصابات اليومي يدعو للقلق من تفشي الوباء بشكل كبير.وشارك في الماراتون الصليب الأحمر اللبناني وجمعية كشافة المهدي وجمعية سوا، الذين ساعدوا في الاستقبال والتسجيل.