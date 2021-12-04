لبنان

بعد السطو المسلح على سوبرماكت متلج...إنجاز لقوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
04-12-2021 | 07:51
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بعد حصول عملية سطو مسلح وسلب بقوة السلاح من قبل شخصين ملثمين في محلة باب الرمل محرم داخل سوبرماركت متلج وسلبه مبلغ 5 ملايين ليرة وبعد حوالي 24 ساعة من تنفيذ الجريمة، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كل من "م.ل" و "و.ش"، وهذا ما لاقى ارتياحاً للمواطنين بكشف النقاب عن عملية السطو بعد 24 ساعة من حصولها.
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