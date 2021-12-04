بعد السطو المسلح على سوبرماكت متلج...إنجاز لقوى الأمن الداخلي

بعد حصول عملية سطو مسلح وسلب بقوة السلاح من قبل شخصين ملثمين في محلة باب الرمل محرم داخل سوبرماركت متلج وسلبه مبلغ 5 ملايين ليرة وبعد حوالي 24 ساعة من تنفيذ الجريمة، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كل من "م.ل" و "و.ش"، وهذا ما لاقى ارتياحاً للمواطنين بكشف النقاب عن عملية السطو بعد 24 ساعة من حصولها.