بو حبيب يلتقي نظيره الإيطالي على هامش مؤتمر روما المتوسطي

على هامش مؤتمر روما المتوسطي، التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نظيره الإيطالي لويجي دي مايو وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الذي تقدمه إيطاليا إلى لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية. كما تم التطرق إلى المساعدات الإيطالية للجيش والقوى المسلحة اللبنانية إضافةً إلى المشاريع التي يمكن أن تساهم في دعم مؤسسات وإدارات الدولة.

وأكد الوزير دي مايو على استمرار مشاركة بلاده في اليونيفيل لما فيه مصلحة لبنان واستقراره وسيادته. كما تناول الوزيران مسألة النزوح السوري والهجرة غير الشرعية وآخر التطورات الإقليمية.