لبنان

بقرادونيان: الكابيتال كونترول مهم لكن الأهم استعادة الأموال المنهوبة

Lebanon 24
04-12-2021 | 08:03
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غرد النائب هاغوب بقرادونيان على "تويتر" قائلًا: "مع أهمية الكابيتال كونترول، لكن الأهم استعادة الأموال المنهوبة والمنقولة إلى الخارج".
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lebanon 24
04/12/2021 22:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24

هاغوب بقرادونيان

الأموال المنهوبة

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