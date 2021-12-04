لبنان

توقيف مواطن في حوش السيد علي لترؤسه عصابة تزوير واحتيال

Lebanon 24
04-12-2021 | 08:18
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 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 3/12/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ز) في منطقة حوش السيد علي- الهرمل أثناء محاولته الفرار إلى داخل الأراضي السورية، لترؤسه عصابة تقوم بأعمال النصب والإحتيال على لبنانيين، بحيث كان يوهم ضحاياه بتأمين جوازات سفر مزورة لهم واصطحابهم إلى المطار لقاء مبالغ مالية. وقد ضبطت بحوزته كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة".
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