لقاء حواري في إكسبو ٢٠٢٠ للتعريف بالرياديين اللبنانيين في "الفرانشايز": لبنان يزدهر في حضنه العربي

نظّمت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) لقاءاً حوارياً في الجناح اللبناني في اكسبو ٢٠٢٠، للتعريف بالرياديين اللبنانيين أصحاب العلامات الرائدة في الفرانشايز. وافتتح النشاط رئيس الجمعية يحيى قصعة بحضور عدد كبير من الزوار، إضافة إلى أركان الجالية اللبنانية العاملين في الإمارات، وخاصة في مجال الفرانشايز، وأعضاء مجلس ادارة الجمعيّة.وأقيم حفل عشاء تكريمي، في فندق بالازو فيرساتشي، بحضور سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن وعدد من أبناء الجالية.وفي كلمة ترحيبية، هنأ قصعة دولة الامارات على يومها الوطني ويوبيلها الذهبي – ٥٠ عاماً من الإنجازات والتقدّم. كما أكد أن لبنان يعيش ويزدهر في حضنه وعمقه العربي.ونوه بقدرة الرياديين اللبنانيين على إطلاق مفاهيم فرانشايز جديدة، حتى خلال الأزمات التي يواجهها لبنان، وخاصة تلك الهادفة إلى التوسع في أسواق جديدة، من الخليج إلى أفريقيا وأوروبا.ثم قدم قصعة دروعاً تقديرية من الجمعية الى السادة:السفير فؤاد دندن، الذي شهدت العلاقات اللبنانية – الاماراتية تطورات بارزة خلال توليه المسؤولية الرفيعة، على صعيد توسع اعمال اللبنانيين في الامارات.منذر درويش، المدير التنفيذي – فندق بلازو فيرساتشي دبي، وهو من اشهر الرياديين ورجال الاعمال في الامارات، وصديق للبنان واللبنانيين ولاصحاب العلامات التجارية اللبنانية.كما قدم الرئيس قصعة دروع تقدير إلى رواد في الفرانشايز، وهم من مؤسسي وأركان الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، وهم: الين كماكيان، التي اسست وشغّلت علامتين متمايزتي، انطوني معلوف وهو من رواد الفرانشايز في لبنان، وصاحب علامات تجارية مميزة، كريم مكناس، والثلاثة في قطاع المأكولات والمطاعم والوجبات السريعة.