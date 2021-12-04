عرض فيلم قصير عن خطر المخدرات في الرابطة الثقافية بطرابلس

رعى المنتدى الدولي للشباب في الشمال بالتعاون مع جمعية ام النور وجمعية آل مصطفى، وبحضور عدد من الشخصيات، عرض فيلم قصير بعنوان "حياة من رماد" تأليف واعداد وبطولة علي علاوي ونخبة من الشباب، في قاعة المؤتمرات - الرابطة الثقافية في طرابلس.ويهدف الفيلم إلى إيصال رسالة عن خطر المخدرات، التي تهدد شبابنا ومجتمعنا الحالي، مع التداعيات التي تخلفها خصوصا الجرائم والسرقات، التي أصبحت تعبر عن هذه الأزمة بشكل واضح وصريح.بداية، النشيد الوطني، فكلمات لكل من عضو المنتدى رائد الخطيب، ومنتج الفيلم علي علاوي.وبعدها كانت ندوة عن المخدرات مع الاختصاصية النفسية وفاء يوسف نجا، ومشاركة للخبير في مكافحة المخدرات محمد عثمان.وختاما كان نقاش حول موضوع الفيلم، تلاه توزيع شهادات من المنتدى للمشاركين في الفيلم.