لبنان

عرض فيلم قصير عن خطر المخدرات في الرابطة الثقافية بطرابلس

Lebanon 24
04-12-2021 | 08:27
A-
A+
Doc-P-893489-637742284852659420.png
Doc-P-893489-637742284852659420.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رعى المنتدى الدولي للشباب في الشمال بالتعاون مع جمعية ام النور وجمعية آل مصطفى، وبحضور عدد من الشخصيات، عرض فيلم قصير بعنوان "حياة من رماد" تأليف واعداد وبطولة علي علاوي ونخبة من الشباب، في قاعة المؤتمرات - الرابطة الثقافية في طرابلس.
ويهدف الفيلم إلى إيصال رسالة عن خطر المخدرات، التي تهدد شبابنا ومجتمعنا الحالي، مع التداعيات التي تخلفها خصوصا الجرائم والسرقات، التي أصبحت تعبر عن هذه الأزمة بشكل واضح وصريح.
 
بداية، النشيد الوطني، فكلمات لكل من عضو المنتدى رائد الخطيب، ومنتج الفيلم علي علاوي.
 
وبعدها كانت ندوة عن المخدرات مع الاختصاصية النفسية وفاء يوسف نجا، ومشاركة للخبير في مكافحة المخدرات محمد عثمان.
 
وختاما كان نقاش حول موضوع الفيلم، تلاه توزيع شهادات من المنتدى للمشاركين في الفيلم.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2021-12-04
13:36 | 2021-12-04
11:54 | 2021-12-04
15:03 | 2021-12-04
14:13 | 2021-12-04
14:01 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website