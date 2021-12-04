لبنان

بيان هام من أوجيرو: قد تتعرض خدماتنا لبعض الاضطرابات في هذه المنطقة

Lebanon 24
04-12-2021 | 08:36
A-
A+
Doc-P-893491-637742291153840821.jpg
Doc-P-893491-637742291153840821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت أوجيرو في بيان وصفته بالـ"هام" أن "فرقنا الفنيّة بصدد تنفيذ أعمال إعادة تأهيل كوابل ألياف ضوئية في منطقة الكرنتينة يوم الإثنين بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢١ و ذلك نتيجة سرقة هذه الكوابل.
عليه قد تتعرض خدماتنا إلى بعض الاضطرابات. شكرًا لتفهمكم".
مواضيع ذات صلة
بيان هام من أوجيرو حول العطل بطرابلس والبترون وشكا
lebanon 24
04/12/2021 22:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عطل "أوجيرو" في الشمال... هذا ما أعلنته "ألفا" عن خدماتها
lebanon 24
04/12/2021 22:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق
lebanon 24
04/12/2021 22:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الانترنت في لبنان مهدد.. هذا ما كشفه مدير عام "أوجيرو"
lebanon 24
04/12/2021 22:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

الكرنتينة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2021-12-04
13:36 | 2021-12-04
11:54 | 2021-12-04
15:03 | 2021-12-04
14:13 | 2021-12-04
14:01 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website