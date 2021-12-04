بيان هام من أوجيرو: قد تتعرض خدماتنا لبعض الاضطرابات في هذه المنطقة

أعلنت أوجيرو في بيان وصفته بالـ"هام" أن "فرقنا الفنيّة بصدد تنفيذ أعمال إعادة تأهيل كوابل ألياف ضوئية في منطقة الكرنتينة يوم الإثنين بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢١ و ذلك نتيجة سرقة هذه الكوابل.

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