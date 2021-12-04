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لبنان
أحمد الحريري في افتتاح مؤتمر شباب المستقبل: لن نتحالف إلا مع من يشبهنا
Lebanon 24
04-12-2021
|
08:43
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افتتح قطاع الشباب في "تيار المستقبل"، المؤتمر السنوي العاشر في سن الفيل، في حضور الأمين العام لـ"التيار" أحمد الحريري، عضوي كتلة "المستقبل" النائبين رولا الطبش وسامي فتفت، رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية وعدد من أعضاء هيئة الرئاسة والمكتبين السياسي والتنفيذي في "التيار".
واستهل الحريري كلمته بتحية "شباب المستقبل"، والتأكيد أن "الرئيس سعد الحريري قوي في غيابه مثلما هو قوي في حضوره، فهم حاولوا كثيرا، وبالقوة، أن يكسروا هذه القوة، وكان ردكم دائما، أن سعد الحريري لا ينكسر، وتيار المستقبل لا ينكسر".
وقال مخاطبا الشباب: "سعد رفيق الحريري موجود في كل شاب وصبية منكم، وكل من يعتبر أن تيار المستقبل انتهى لن يستطيع اليوم النوم بشكل سليم، وهم كثر. اعتز بانتصار شباب المستقبل بانتخابات البرلمان الشبابي كأكبر كتلة".
وأشار إلى أن "لبنان في أزمة عميقة، وهناك من لا يصدق وجود الانهيار". ورأى أن "العهد القوي استطاع تحقيق أحلامه بسلوك طريق جهنم". وقال: "نحن في التيار قدمنا الكثير من التضحيات، ودائما نقدم مصلحة البلد على أي مصلحة أخرى، وبوصلة الرئيس سعد الحريري دائما عند كل ظرف وضيقة هي السؤال عماذا كان ليفعل الشهيد رفيق الحريري لو كان في موقعه".
وتطرق إلى موضوع الانتخابات: "نحن قوة سياسية وشعبية، والرئيس سعد الحريري حريص على موقعنا في المعادلة الوطنية، مع التأكيد أن تمثيلنا للطائفة السنية في المعادلة الوطنية شرف لنا، انطلاقا من كون أهل السنة أهل اعتدال وانفتاح وعروبة. لا شيء محسوما بالنسبة للترشيحات الانتخابية، والقرار عند الرئيس الحريري، وعندما يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة نعلن موقفنا. لن نتحالف إلا مع من يشبهنا، وهناك تدوير زوايا، فالمرء يخطئ مرة في العمر، ولا يكرر الخطأ مرة ثانية".
وختم: "نحن أقوياء، ولدينا عصب شبابي لا يلين، ولكن علينا أن ننتبه، لدينا عصب وليس تعصبا، لأن التعصب لا يشبهنا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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