18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الوطني الحر مستاء من استمرار تعطيل مجلس الوزراء: الانتخابات استفتاء
Lebanon 24
04-12-2021
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المجلس السياسي ل"التيار الوطني الحر" اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله وأصدر بيانا قال فيه: "يبدي المجلس استياءه من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرر، فالحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها لحسم الخلاف القضائي القائم. ويرى المجلس أن إيجاد الحل هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب، الذي يمكنه أن يتبع الأصول اللازمة في هذا المجال".
أضاف: "يدعو التيار رئيس الحكومة الى القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يفترض به اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك الحياتية المتصلة بيوميات الناس، ومن شأنها أن تخفف عنهم وطأة الضغوط المعيشية، إضافة الى الملفات الإصلاحية الواجبة، وعلى رأسها خطة التعافي المالي".
وتابع: "يعتبر التيار أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون بمثابة استفتاء اللبنانيين على نظامهم بعد كل ما حصل من انهيارات مالية واقتصادية وإدارية وسياسية. لذلك يدعو الى فتح باب النقاش عما طبق وما لم يطبق من وثيقة الوفاق الوطني، وفي الطليعة إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي صار تنفيذها أمرا ضروريا لإصلاح النظام، لمشاركة الناس بإدارة شؤونهم عبر هيئات منتخبة وذات صلاحيات تحقق للمناطق الإنماء المتوازن، وفقا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور".
وقال: "يجدد التيار مطالبته الحكومة بتعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى، بدءا بفشله في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو في بديهيات وظيفته، وليس انتهاء بمخالفاته الكثيرة لقانون النقد والتسليف والدعاوى المقامة ضده في 7 دول، الى جانب الملاحقات القضائية في حقه داخليا، وصولا الى استمرار تمرده على قرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بذرائع واهية. لكل ذلك، كيف للثقة في العملة الوطنية أن تستقيم فيما المسؤول المباشر عنها وسيرته المهنية والشخصية موضع شك وشبهة وملاحقة دولية؟"
وختم: "يصر التيار على إقرار قانون لضبط التحويلات المالية الى الخارج، الأمر الذي كان يتوجب حصوله منذ أكثر من سنتين. لذا ينبه إلى أن الصيغ الأخيرة التي أسقطت على القانون فجأة، هي محاولات مكشوفة لإعطاء صلاحيات استثنائية ومطلقة للمصرف المركزي لينفرد بالقرار بشأن التحويلات، كما أنها أشبه بقرار عفو عام عن التحويلات التي قام بها النافذون منذ العام 2019، وبعملية استباق للقرارات القضائية الممكن صدورها لصالح المودعين. إن التيار هو بجانب ضبط التحويلات الى الخارج حفاظا على الاحتياطي بالعملات الصعبة وعلى أموال المودعين، وهو لن يسكت عن أي محاولة للتفريط بها".
تابع
الأكثر قراءة
تطور جديد بشأن ملف بطاقات التشريج وأسعارها.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
تطور جديد بشأن ملف بطاقات التشريج وأسعارها.. ماذا يجري؟
15:49 | 2021-12-03
03/12/2021 03:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج تعرف الكاذب والخائن من أول نظرة.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تعرف الكاذب والخائن من أول نظرة.. من هي؟
02:48 | 2021-12-04
04/12/2021 02:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في فيديو من غرفة نومها: "أنا إمرأة أنا مثيرة"!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في فيديو من غرفة نومها: "أنا إمرأة أنا مثيرة"!
02:35 | 2021-12-04
04/12/2021 02:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تحذّر من هذه التوقعات... إنتبهوا (صورة)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تحذّر من هذه التوقعات... إنتبهوا (صورة)
00:41 | 2021-12-04
04/12/2021 12:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يخطف وجها رياضيا بارزا في لبنان (صورة)
Lebanon 24
كورونا يخطف وجها رياضيا بارزا في لبنان (صورة)
01:20 | 2021-12-04
04/12/2021 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:17 | 2021-12-04
ميقاتي يكشف تفاصيل المحادثة مع ماكرون وبن سلمان
13:36 | 2021-12-04
الليرة ستنتعش لهذا السبب.. خبيرٌ يتحدث عن "أجواء إيجابية"
11:54 | 2021-12-04
تفاصيل مهمّة تُكشف.. هذا ما قاله بن سلمان لميقاتي
15:03 | 2021-12-04
أهالي صيدا يبلغون عن حصول هزّة أرضية.. فهل حصل ذلك فعلاً؟
14:13 | 2021-12-04
"قوى الأمن" توقف مطلوبين بجرم السرقة في البقاع
14:01 | 2021-12-04
ماكرون يكشف عمّا إذا كانت السعودية ستساعد لبنان مالياً.. هذا ما قاله
فيديو
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
Lebanon 24
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
05:35 | 2021-12-04
04/12/2021 22:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-02
04/12/2021 22:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
04/12/2021 22:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact