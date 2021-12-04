مروج مخدرات في الجنوب وبيروت في قبضة قوى الأمن

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، وتوقيفهم، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد المروّجين، الذي ينشط بترويج المخدّرات ضمن محافظتي الجنوب وبيروت، ويدعى:-م. ح. (من مواليد عام 1985، لبناني) مقلب بـ"أبو حيدر"بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه يستحصل على المواد المخدّرة من شخصٍ، يُدعى:ذ. ش. (من مواليد عام 1988، لبناني)من خلال المتابعة والتحريّات المكثّفة، تمكّن المكتب المذكور من تحديد مكان وجود الأخير، وتوقيفه. وقد اعترف بتجارة وترويج المخدّرات.كذلك أوقف عناصر المكتب أشخاصًا آخرين، كانوا يستحصلون على المخدّرات من الموقوفَين المذكورَين.أودعوا جميعًا القضاء المختص، بناءً على إشارته.