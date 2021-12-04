لبنان

ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة مع لبنان

Lebanon 24
04-12-2021 | 09:49
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وقال ماكرون قبل مغادرته المدينة السعودية: المملكة ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل إعادة تواصل العلاقة بينهما في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

ووفقًا للشرق اتفق ماكرون مع ولي العهد السعودي على إخراج لبنان من الأزمة والحفاظ على سيادته.

وكشف ماكرون عن اتصال قام به والامير بن سلمان معاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال ماكرون بتغريدة على "تويتر" قال فيها: أجريت محادثة صريحة ومجدية  مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول أولوياتنا السياسية: أمن واستقرار المنطقة مع اعطاء الاولية للبنان. لقد أجرينا اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقد جرى في خلاله تبادل الالتزامات.
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