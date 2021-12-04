بيرم: الكلام عن المافيا قصد به الذين يتلاعبون بالدولار ومصالح الناس

أفاد المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم، تصحيحا لما ورد في أحد المواقع الالكترونية "أن كلامه عن المافيا قصد به الذين يتلاعبون بالدولار ومصالح الناس".



وانه في ما يتعلق بموضوع الاستشفاء بالضمان فـ"إن الوزير بيرم يتابع اتصالاته مع كل المعنيين لرفع التغطية الاستشفائية بما يتناسب مع الظروف الصعبة، كي تستمر هذه الخدمة الحق للمواطنين".