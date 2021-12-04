الاشتراكي أعلن عدم إقامة أي تجمع في المختارة في ذكرى ميلاد كمال جنبلاط

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:"نظرا للظروف والأوضاع الصعبة الراهنة اقتصاديا، وعودة التفشي الخطير لوباء كورونا، يعلن الحزب التقدمي الاشتراكي عدم إقامة أي تجمع مركزي في المختارة هذه السنة في ذكرى ميلاد المعلم كمال جنبلاط، ويدعو المناصرين والحزبيين إلى إحيائها بإضاءة الشموع في المنازل، مجددا التمسك بما أرساه كمال جنبلاط من قيم العدالة والمساواة وبناء دولة المواطنة، ومواصلة النضال لأجل ذلك".