ياسين والحاج حسن وبوشيكيان يشاركون في يوم التحريج في القرعون





بداية تحدث رئيس اتحاد بلديات البحيرة رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر عن "العديد من المشاريع مع الجمعيات المانحة، فحرجنا ما يزيد على 200 هكتار، وفي القرعون 60 هكتارا، بالاضافة إلى إنشاء ممرات جبلية للسياحة البيئية".



ولفتت مديرة الجمعية مايا نعمة في كلمة إلى أن "كل ما يتم هو بمبادرات محلية، فأهل البلدات تقوم بالتشجير والاهتمام بالزراعة، بما فيها الممرات الزراعية، في حين نحن نعمل على السياحة البيئية، إذ من المهم أن نصل إلى مكان ندير نحن مواردنا الطبيعية بشكل مسؤول، فيستفيد أهل البلدات والقرى اقتصاديا من دون أي أذية للطبيعة".



ياسين نظمت جمعية التحريج في لبنان، يوما للتحريج والسير في الطبيعة، في القرعون - البقاع الغربي، بمشاركة وزراء البيئة ناصر ياسين والزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، بالتعاون مع اتحاد بلديات البحيرة. وتخللت البرنامج كلمات وزرع شجرة تذكارية و200 غرسة وشرح عن الممر الحيوي البيئي في راشيا والبقاع الغربي ومسيرة جبلية في اتجاه بلدة بعلول.بداية تحدث رئيس اتحاد بلديات البحيرة رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر عن "العديد من المشاريع مع الجمعيات المانحة، فحرجنا ما يزيد على 200 هكتار، وفي القرعون 60 هكتارا، بالاضافة إلى إنشاء ممرات جبلية للسياحة البيئية".ولفتت مديرة الجمعية مايا نعمة في كلمة إلى أن "كل ما يتم هو بمبادرات محلية، فأهل البلدات تقوم بالتشجير والاهتمام بالزراعة، بما فيها الممرات الزراعية، في حين نحن نعمل على السياحة البيئية، إذ من المهم أن نصل إلى مكان ندير نحن مواردنا الطبيعية بشكل مسؤول، فيستفيد أهل البلدات والقرى اقتصاديا من دون أي أذية للطبيعة".

وكانت كلمة لوزير البيئة قال فيها: "نحن نبذل جهدنا في موضوع التلوث البيئي ونعمل على تحريك القرض المقرر سابقا مع البنك الدولي، وهناك شق صناعي هو العمل على تنظيم المصانع لجهة منع التلوث".



وختم: "نجهد لإنقاذ هذه المنطقة الجميلة من التلوث الذي صار قاتلا للحياة، من خلال رفع الضرر عن البحيرة بالتعاون مع الهيئات المحلية الرسمية والأهلية ومن خلال خطة ممنهجة وعلمية".



الحاج حسن

بدوره قال وزير الزراعة: "الجمعيات دورها مركزي وأساسي في هذه المنطقة وفي كل لبنان، تحديدا في المجال البيئي والزراعة الصناعية، لا لشيء، إلا لأن الأزمة أكبر من الجميع والدولة غير قادرة بمفردها على أن تفعل وتعمل ما يمكن تحقيقه، والأمر يحتاج إلى متابعة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عبر وزارات البيئة والزراعة والصناعة".



بوشكيان