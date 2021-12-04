تفاصيل مهمّة تُكشف.. هذا ما قاله بن سلمان لميقاتي

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدّث هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقال له "نريد أن نفتح صفحة جديدة مع لبنان".

وأضافت المعلومات أنّ أجواء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إيجابية جداً في السعودية تجاه لبنان والصفحة الجديدة بين بيروت والرياض تمّ فتحها من خلال الاتصال بين بن سلمان وميقاتي وستتوّج تلك الإيجابية بمؤازرة خليجيّة مرتقبة لخطوات حكومته الاصلاحية".

كما أعلن ماكرون أنّه يعتزم الاتصال برئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته إلى باريس، لافتاً إلى أنّ "فرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع في لبنان".