لبنان

تحذير للمواطنين.. تسعيرة المولدات تكشف فضيحة تستنزف الجميع!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2021 | 12:12
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تبيّن مؤخراً أن الكثير من أصحاب المولدات فرضوا تسعيرات متفاوتة للكيلوواط عن شهر تشرين الثاني الماضي. 
وبات بعض أصحاب المولدات يفسّرون تسعيرة وزارة الطاقة على مزاجهم وكما يحلو لهم، وما اتضح أنهم يقولون أمام زبائنهم بأنّه كلما كانت المنطقة مرتفعة كلما تم فرض نسبة 10% إضافية على التسعيرة التي وضعتها الوزارة للكيلو واط.
وفعلياً، فإنّ هذا الأمر لا يجب أن يحصل في مناطق قريبة من الساحل، بل يجب أن يكون في المناطق التي يتجاوز ارتفاعها الـ700 متراً. 
ولوحظ أنه بسبب هذا الإجراء، فإنّ بعض الفواتير تضمنت زيادات تجاوزت الـ200 ألف ليرة. 
"لبنان24" حاول التواصل مع المعنيين في وزارة الطاقة للحصول على تعليق على تلك المسألة إلا أنه لم يلقَ رداً.
 
 

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