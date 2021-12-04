لبنان

ماذا سجّل عداد كورونا اليوم؟

Lebanon 24
04-12-2021 | 12:23
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1409 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية.
 
 
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